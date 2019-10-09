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Два украинских эксперта чуть не подрались в эфире программы «60 минут» 

Вести.Ru 1 час назад
Два украинских эксперта чуть не подрались в прямом эфире
Фото: Стоп-кадр из программы
В прямом эфире программы "60 минут" два украинских эксперта чуть не набросились друг на друга с кулаками, обсуждая причину срыва Украиной разведения войск в Донбассе. При этом схватка сопровождалась взаимными оскорблениями. Одним из "гладиаторов" стал частый гость передачи, председатель правления организации "Европейское движение Украины" Вадим Трюхан. Другим — украинский политолог Александр Семченко.
Трюхан запутался в аргументах, пытаясь объяснить причину срыва разведения войск, и стал оскорблять оппонентов.
"Не хотите слушать правду — не слушайте! Пускай вам пропагандист Семченко из Украины расскажет", — возмутился Трюхан.
Политолог в ответ назвал пропагандистом самого Трюхана, напомнив о его участии в телепередачах на каналах бывшего президента Украины Петра Порошенко. "Не ври! Никогда к Порошенко на каналы не ходил. Пока он не был президентом — бывал на всяких, когда стал президентом — не ходил! Хотя бы здесь не ври. Ты — реальный подонок, у тебя ни одного факта нет!", — орал Трюхан.
Александр Семченко был не менее красноречив:
"Ты — не человек, ты превратился непонятно во что!"
На уговоры ведущих прекратить скандал Трюхан не обращал внимания, а потом и вовсе покинул студию, заявив, что "пока этот подонок здесь, я с ним в одной студии не буду".
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Комментарии1
Общество , Александр Семченко , Петр Порошенко
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