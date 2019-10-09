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«Должна мотивировать к работе»: Путин рассказал о зарплатах медиков 

Газета.Ru 2 часа назад
Путин рассказал о справедливой зарплате медиков
Фото: Газета.Ru
Президент России Владимир Путин поручил правительству страны разработать предложения по модернизации первичного звена зравоохранения. В частности, он отметил важность установления «справедливой зарплаты» для медиков, которая мотивировала бы их к более эффективной работе, а также помогла решить кадровый вопрос.
Заработная плата медицинских работников должна быть справедливой, чтобы способствовать их эффективной работе, уверен президент России Владимир Путин.
«И очень важный вопрос — это оплата труда. Она должна быть справедливой, должна мотивировать людей к эффективной работе, и без эффективного решения вопросов, в том числе и в этом сегменте, в первичном звене здравоохранения, мы, конечно, не решим один из главных вопрос здравоохранения в целом — это кадровый вопрос», — приводит РИА «Новости» слова российского лидера, которые он произнес на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Кремле.
Вместе с тем президент попросил доложить о том, какие предложения внесет правительство, чтобы модернизировать первичное звено здравоохранения. Российский премьер, в свою очередь, пообещал, что министры продумают предложения таким образом, «чтобы эти решения были сбалансированными, но в то же время „способствовали закреплению кадров в первичном звене“.
»Я в рамках вашего поручения подписал постановление, которым утверждаются принципы модернизации первичного звена здравоохранения и правила проведения экспертизы проектов, которые здесь будут осуществлены», — доложил Медведев.
Президент подчеркнул, что эту работу следует рассматривать как часть национального проекта. Вместе с тем он обратил внимание, что если не выстроить работу в первичном звене, то тогда будет больше нагрузки на федеральные и региональные центры. Путин добавил, что россияне прежде всего идут за помощью именно в районные поликлиники и больницы.
За выполнение этого поручения несет ответственность непосредственно сам премьер и высшие должностные лица России. Кроме того, Медведеву необходимо до конца этого года представить доклад по внесению в Трудовой кодекс РФ требований к отраслевым системам зарплат, отмечает агентство.
Ранее в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии им. Блохина разгорелся скандал. В конце сентября несколько врачей-онкологов записали видеообращение с призывом обратить внимание на ситуацию в медучреждении. По их словам, с приходом нового руководства оплата их труда была значительно снижена, так как деньги уходили на выплату зарплат «лояльным лицам».
Кроме того, медики рассказали и про другие проблемы онкоцентра. В частности, они заявили о появлении плесени в лечебных боксах, поломанной системе вентиляции, которую никто не ремонтирует, а также переполненных палатах учреждения. Врачи потребовали уволить директора института Светлану Варфоломееву. В противном случае, отметили сотрудники НМИЦ, покинуть свои должности готовы 26 врачей.
Как ранее рассказал бывший замдиректора центра онкологии Максим Рыков, вместе с ним из центра Блохина уже уволились пять человек. Он отметил, что уже забрал свою трудовую книжку, в то время как другие сотрудники все еще не могут вернуть свои документы.
Вместе с тем он отметил, что вслед за врачами из медцентра собираются уходить порядка 50 медицинских сестер. По информации независимого профсоюза медработников «Альянс врачей», главной причиной их желаний покинуть работу стали «нищенские зарплаты».
Как рассказала «Газете.Ru» одна из медсестер отделения детской гематологии Алиса (имя изменено — «Газета.Ru»), до июня-июля она получала в среднем от 60 до 80 тыс. рублей ежемесячно.
«За сентябрь я получила 8 тыс. рублей — и это все. Мы ждем, что руководство выплатит нам стимулирующие выплаты, как и обещал Иван Стилиди (директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» — «Газета.Ru»). Но я думаю, что многие не будут ждать даже до декабря и уйдут, потому что невозможно жить на такие деньги. Ведь у всех кредиты, ипотеки, дети», — отметила сотрудница онкоцентра.
По ее словам, ранее зарплата выплачивалась в несколько этапов. Сначала приходил аванс в размере примерно 10 тыс. руб., затем выплачивались еще «10 тыс. руб. оклада в счет основной зарплаты, а потом шли стимулирующие выплаты (от 40 до 60 тыс. руб.)». Однако потом, сетует женщина, «все это исчезло».
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