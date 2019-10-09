Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти все россияне получили бесплатный доступ к цифровому ТВ 

News.ru 4 часа назад
Почти все россияне получили доступ к цифровому ТВ
Фото: РИА Новости
Более 98% жителей России могут бесплатно в цифровом формате принимать 20 каналов телевидения, говорится в сообщении на сайте Счётной палаты страны.
Переход на новый формат проведён в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009–2018 годы». Всего на её реализацию из различных источников было направлено 167,5 млрд рублей.
По данным ведомства, из этой суммы 43,7 млрд рублей выделено на строительство наземных сетей цифрового телевещания, которые возвела «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Предприятие построило и модернизировало свыше пяти тысяч объектов вещания и создало 84 центра формирования мультиплексов.
Ранее News.ru писал, что телеканалы, которые вещают во втором цифровом мультиплексе, могут рассчитывать на бюджетную поддержку. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило выделить деньги в качестве компенсации затрат на вещание в малонаселённых уголках страны. Это связано с необходимостью выполнить поручение правительства о создании условий для информационного равенства. Оно даст возможность людям, живущих в удалённых местах, смотреть все 20 бесплатных каналов наравне с жителями больших городов.
Выбили зубы на съемках «Давай поженимся»
News.ru: последние новости
Шнуров написал стих об отдыхе Путина в тайге Шнуров написал стих об отдыхе Путина в тайге Гусман заявил, что не сталкивался с поборами в КВН Гусман заявил, что не сталкивался с поборами в КВН Протоиерей Смирнов связал «эпидемию» рака с абортами Протоиерей Смирнов связал «эпидемию» рака с абортами
Комментарии
Общество , Счетная палата
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель дала Зеленскому обещание по России
Меркель дала Зеленскому обещание по России130
Война идет: Турция начала наземную операцию в Сирии
Война идет: Турция начала наземную операцию в Сирии24
Появилось видео ударов Турции по Сирии
Появилось видео ударов Турции по Сирии9
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе206
Пока вы не уснули: России предрекли катастрофу
Пока вы не уснули: России предрекли катастрофу180
Видео
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
03:41
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
Армия Ближний Восток
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
02:52
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
Армия Войска
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
04:28
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
Армия Ближний Восток
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
00:46
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
Общество
Курды нанесли ответный удар по Турции
04:48
Курды нанесли ответный удар по Турции
Армия Ближний Восток
Евросоюз призвал Турцию остановиться
04:28
Евросоюз призвал Турцию остановиться
В мире Ближний Восток
«Украина сама не справится»: Зеленский о Крыме
00:58
«Украина сама не справится»: Зеленский о Крыме
В мире Конфликты
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
03:41
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
Армия Ближний Восток
«Не знаю, кто это»: Масляков удивился поборам в КВН
01:54
«Не знаю, кто это»: Масляков удивился поборам в КВН
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение