Почти все россияне получили доступ к цифровому ТВ

Почти все россияне получили бесплатный доступ к цифровому ТВ

Более 98% жителей России могут бесплатно в цифровом формате принимать 20 каналов телевидения, говорится в сообщении на сайте Счётной палаты страны.

Переход на новый формат проведён в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009–2018 годы». Всего на её реализацию из различных источников было направлено 167,5 млрд рублей.

По данным ведомства, из этой суммы 43,7 млрд рублей выделено на строительство наземных сетей цифрового телевещания, которые возвела «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Предприятие построило и модернизировало свыше пяти тысяч объектов вещания и создало 84 центра формирования мультиплексов.

Ранее News.ru писал, что телеканалы, которые вещают во втором цифровом мультиплексе, могут рассчитывать на бюджетную поддержку. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило выделить деньги в качестве компенсации затрат на вещание в малонаселённых уголках страны. Это связано с необходимостью выполнить поручение правительства о создании условий для информационного равенства. Оно даст возможность людям, живущих в удалённых местах, смотреть все 20 бесплатных каналов наравне с жителями больших городов.