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В российском городе появилась рябиновая аллея Шуфутинского 

Lenta.ru + ещё 1 6 часов назад
В российском городе появились «костры рябин» Шуфутинского
Фото: Lenta.ru
Жители города Бузулук (Оренбургская область) высадили на местной улице 3 сентября рябиновую аллею и назвали ее в честь российского певца, исполнителя популярной среди интернет-пользователей композиции «Третье сентября» Михаила Шуфутинского. Об этом сообщает Daily Storm.
Как рассказала изданию местная жительница Анна Мельникова, инициировавшая создание аллеи, средства на покупку деревьев собирали всем миром — женщина опубликовала в Facebook пост, попросив всех неравнодушных пожертвовать любую сумму. По ее словам, деньги прислали жители Бузулука и других городов. Их хватило на покупку 21 рябины, еще восемь энтузиастам подарили.
«Деревьев было столько много, что их пришлось сажать по двум концам улицы — она с них начинается и ими заканчивается», — сообщила Мельникова.
Часть средств потратили на табличку с надписью «Костры рябин должны гореть», установленную на аллее.
Женщина отметила, что против создания особой зеленой зоны выступил лишь один житель — он не хотел, чтобы ягоды рябины падали на капот его автомобиля. Мельникова полагает, что аллея может стать точкой притяжения, привлекающей в Бузулук туристов. Сам Шуфутинский, по ее словам, знает о появлении аллеи и уже пообещал приехать в город, чтобы увидеть ее своими глазами. Пиар-директор артиста организовала для создателей достопримечательности встречу со знаменитостью после концерта в Оренбурге.
Улицы 3 сентября есть в разных городах России и бывшего СССР. Они названы по дате праздника Победы над Японией, объявленного президиумом Верховного Совета СССР 3 сентября 1945 года.
В начале осени текущего года Шуфутинский заявил, что композиция «Третье сентября» стала популярна не из-за интернет-мемов. Артист отметил, что плохую песню никакой мем не спасет и не сделает популярной, а хорошую мем не загубит.
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Комментарии
Общество , День Победы , Анна Мельникова , Михаил Шуфутинский , Бузулук , Оренбургская Область
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