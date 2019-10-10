В российском городе появились «костры рябин» Шуфутинского

В российском городе появилась рябиновая аллея Шуфутинского

Как рассказала изданию местная жительница Анна Мельникова , инициировавшая создание аллеи, средства на покупку деревьев собирали всем миром — женщина опубликовала в Facebook пост, попросив всех неравнодушных пожертвовать любую сумму. По ее словам, деньги прислали жители Бузулука и других городов. Их хватило на покупку 21 рябины, еще восемь энтузиастам подарили.

«Деревьев было столько много, что их пришлось сажать по двум концам улицы — она с них начинается и ими заканчивается», — сообщила Мельникова.

Часть средств потратили на табличку с надписью «Костры рябин должны гореть», установленную на аллее.

Женщина отметила, что против создания особой зеленой зоны выступил лишь один житель — он не хотел, чтобы ягоды рябины падали на капот его автомобиля. Мельникова полагает, что аллея может стать точкой притяжения, привлекающей в Бузулук туристов. Сам Шуфутинский, по ее словам, знает о появлении аллеи и уже пообещал приехать в город, чтобы увидеть ее своими глазами. Пиар-директор артиста организовала для создателей достопримечательности встречу со знаменитостью после концерта в Оренбурге.

Улицы 3 сентября есть в разных городах России и бывшего СССР. Они названы по дате праздника Победы над Японией, объявленного президиумом Верховного Совета СССР 3 сентября 1945 года.

В начале осени текущего года Шуфутинский заявил, что композиция «Третье сентября» стала популярна не из-за интернет-мемов. Артист отметил, что плохую песню никакой мем не спасет и не сделает популярной, а хорошую мем не загубит.