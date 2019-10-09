«Сажать на кол»: В Таганроге уволили воспитательницу

Воспитательницу уволили за объяснение детям фразы «сажать на кол»

Воспитательницу детского сада в Таганроге уволили за объяснение детям фразы «сажать на кол» из сказки «Конек-горбунок».

Как сообщает ТАСС, женщина попыталась восстановиться на работе через суд, но проиграла.

В феврале воспитательница Алла Елпашева читала детям сказку «Конек-горбунок» и решила объяснить, какие страдания испытывал человек, посаженный на кол. После этого в администрацию детского сада обратились родители, пожаловавшись на ее действия.

Специальная комиссия пришла к выводу, что Елпашева неоднократно нарушала должностную инструкцию и применяла к детям методы «психического насилия». В марте воспитательницу уволили.

Чтобы восстановиться на работе, Елпашева обратилась в суд, однако в иске было отказано. Ростовский областной суд поддержал это решение.