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Воспитательницу уволили за объяснение детям фразы «сажать на кол» 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
«Сажать на кол»: В Таганроге уволили воспитательницу
Фото: ТАСС
Воспитательницу детского сада в Таганроге уволили за объяснение детям фразы «сажать на кол» из сказки «Конек-горбунок».
Как сообщает ТАСС, женщина попыталась восстановиться на работе через суд, но проиграла.
В феврале воспитательница Алла Елпашева читала детям сказку «Конек-горбунок» и решила объяснить, какие страдания испытывал человек, посаженный на кол. После этого в администрацию детского сада обратились родители, пожаловавшись на ее действия.
Специальная комиссия пришла к выводу, что Елпашева неоднократно нарушала должностную инструкцию и применяла к детям методы «психического насилия». В марте воспитательницу уволили.
Чтобы восстановиться на работе, Елпашева обратилась в суд, однако в иске было отказано. Ростовский областной суд поддержал это решение.
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Общество , Образование , Таганрог
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