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В Петергофе из фонтана спасли лису 

ТАСС + ещё 4 4 часа назад
В Петергофе из фонтана спасли лису
Фото: РИА Новости
Работник по обслуживанию фонтанов в государственном музее-заповеднике "Петергоф" спас из воды лису. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.
"Животное вытащили и выпустили на волю за пределами парка", — рассказали в пресс-службе.
Очевидцы опубликовали в интернете видео, на котором видно, как лиса несколько раз пыталась выбраться из фонтана самостоятельно, а затем мужчина спустился в воду, чтобы выловить ее.
В комментариях пользователи соцсетей предположили, что лиса могла оказаться в воде, охотясь за утками, которые плавают в фонтане.
В пресс-службе "Петергофа" ТАСС пояснили, что спасением животного занимался работник по обслуживанию фонтанов.
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Общество , ИТАР-ТАСС , Петергоф
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