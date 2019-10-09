Более 500 детей обеспечат жизненно важным лекарством

Елена Максимкина. Детям выдадут разрешение на получение препарата «Фризиум». Об этом рассказала директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ

— 510 пациентов подтверждены врачебными комиссиями, — цитирует ее агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что страдающие хроническими заболеваниями дети не могут получить лекарство, поскольку в поликлиниках его не выдают без документов.