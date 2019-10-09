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Более 500 детей обеспечат жизненно важным лекарством 

Вечерняя Москва + ещё 4 1 час назад
Более 500 детей обеспечат жизненно важным лекарством
Фото: depositphotos.com
Детям выдадут разрешение на получение препарата «Фризиум». Об этом рассказала директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина.
— 510 пациентов подтверждены врачебными комиссиями, — цитирует ее агентство городских новостей «Москва».
Уточняется, что страдающие хроническими заболеваниями дети не могут получить лекарство, поскольку в поликлиниках его не выдают без документов.
Напомним, что летом была арестована москвичка, которая получала на почте заказанный из-за границы «Фризиум». Препарат был необходим ее сыну и не был зарегистрирован в России. В Минздраве пообещали решить проблему. Глава правительства Дмитрий Медведев распорядился выделить деньги, чтобы необходимые лекарства для тяжелобольных детей были закуплены.
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Общество , Другое , Дмитрий Медведев , Елена Максимкина , Минздрав РФ , АГН "Москва"
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