В Госдуме не захотели защищать пожилых людей

Госдума отклонила проект об увеличении наказания за преступления против пожилых людей

Депутаты Госдумы отклонили проект об усилении уголовной ответственности за совершение преступления в отношении человека, достигшего 70-летнего возраста. Автором документа является депутат нижней палаты парламента от ЛДПР Дмитрий Савельев . Он считает, что преступники специально выбирают пожилых людей, так как они являются уязвимой социальной группой. Злоумышленники пользуются их доверчивостью. Савельве добавил, что пожилым людям причиняется серьезный материальный ущерб. Это свидетельствует о повышенной общественной опасности преступления, передает агентство городских новостей «Москва».

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