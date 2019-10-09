В Госдуме не захотели защищать пожилых людей

Депутаты Госдумы отклонили проект об усилении уголовной ответственности за совершение преступления в отношении человека, достигшего 70-летнего возраста.
Автором документа является депутат нижней палаты парламента от ЛДПР Дмитрий Савельев. Он считает, что преступники специально выбирают пожилых людей, так как они являются уязвимой социальной группой. Злоумышленники пользуются их доверчивостью.
Савельве добавил, что пожилым людям причиняется серьезный материальный ущерб. Это свидетельствует о повышенной общественной опасности преступления, передает агентство городских новостей «Москва».