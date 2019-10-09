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Госдума отклонила проект об увеличении наказания за преступления против пожилых людей 

Вечерняя Москва + ещё 1 6 часов назад
В Госдуме не захотели защищать пожилых людей
Фото: depositphotos.com
Депутаты Госдумы отклонили проект об усилении уголовной ответственности за совершение преступления в отношении человека, достигшего 70-летнего возраста.
Автором документа является депутат нижней палаты парламента от ЛДПР Дмитрий Савельев. Он считает, что преступники специально выбирают пожилых людей, так как они являются уязвимой социальной группой. Злоумышленники пользуются их доверчивостью.
Савельве добавил, что пожилым людям причиняется серьезный материальный ущерб. Это свидетельствует о повышенной общественной опасности преступления, передает агентство городских новостей «Москва».
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Общество , Дмитрий Савельев , Госдума , ЛДПР , АГН "Москва"
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