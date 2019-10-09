В РПЦ объяснили эпидемию рака карой

Онкологические заболевания у женщин являются наказанием за аборты и процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Такое мнение высказал протоиерей Дмитрий Смирнов, передает «Царьград».
Священнослужитель привел в пример свой приход, где, по его словам, началась «эпидемия рака». Он также заявил, что ни один аборт и ни одно ЭКО не обходятся без последствий.
«Но такого не было у нас еще, пятилетка рака. Какой-то развал. Все хотят жить хорошо. Но мы-то живем за счет убийств своих собственных детей», — сказал протоиерей.
6 октября Смирнов назвал русский народ убийцей и заявил, что женщины не должны делать аборт даже по медицинским показаниям. В РПЦ отреагировали его его высказывание и, в свою очередь, сослались на документ «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», который был принят в 2000 году. В нем говорится, что если беременность угрожает жизни женщины, то по отношению к ней «рекомендуется проявлять снисхождение».