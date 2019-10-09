В РПЦ объяснили эпидемию рака карой

В РПЦ эпидемию рака назвали карой за аборты

Онкологические заболевания у женщин являются наказанием за аборты и процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Такое мнение высказал протоиерей Дмитрий Смирнов , передает «Царьград».

Священнослужитель привел в пример свой приход, где, по его словам, началась «эпидемия рака». Он также заявил, что ни один аборт и ни одно ЭКО не обходятся без последствий.

«Но такого не было у нас еще, пятилетка рака. Какой-то развал. Все хотят жить хорошо. Но мы-то живем за счет убийств своих собственных детей», — сказал протоиерей.