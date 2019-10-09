Аборты и ЭКО: в РПЦ объяснили эпидемию рака у россиян

Онкологические заболевания у россиян являются наказанием за аборты и процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), считает протоиерей Дмитрий Смирнов

«Небо содрогается от убийств детей в абортах и экстракорпорального оплодотворения, от злодеяний нашего народа. И это следствие», — приводит слова протоиерея «Царьград».

По его словам, происходящее надо расценивать как урок, а государству надо проводить «реальную антиабортную политику».

Священнослужитель также заявил, что у него в приходе «просто эпидемия рака среди женщин».