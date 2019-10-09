Аборты и ЭКО: в РПЦ объяснили эпидемию рака

Онкологические заболевания у россиян являются наказанием за аборты и процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), считает протоиерей Дмитрий Смирнов.
«Небо содрогается от убийств детей в абортах и экстракорпорального оплодотворения, от злодеяний нашего народа. И это следствие», — приводит слова протоиерея «Царьград».
По его словам, происходящее надо расценивать как урок, а государству надо проводить «реальную антиабортную политику».
Священнослужитель также заявил, что у него в приходе «просто эпидемия рака среди женщин».
«Я служу 40 лет. Но такого не было у нас еще, пятилетка рака. Какой-то развал. Все хотят жить хорошо. Но мы-то живем за счет убийств своих собственных детей», — резюмировал Дмитрий Смирнов.