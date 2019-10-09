«У меня есть все»: Соловьев похвастался недвижимостью

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал «Комсомольской правде», что не испытывает зависти к коллегам, так как добился в жизни всего, чего хотел.

Так ведущий ответил на вопрос «КП», не завидует ли он успехам Юрия Дудя у интернет-аудитории.

«Как бы вам сказать вежливо… Во-первых, мне сложно представить, что можно кому-то завидовать. Зачем? Мне 56 лет. Вежливо говоря, у меня в этой жизни есть все», — заявил Соловьев.

Ведущий рассказал, что окружен людьми, которые любят его и которых любит он, назвал свою работу замечательной и упомянул «очень хорошие дома» в Италии и в Подмосковье.

«Кому я должен завидовать? Это же было бы смешно. Вообще, чему завидовать? Реклама шампуня меня никогда не привлекала», — сказал ведущий.

Соловьев не стал прямо отвечать, считает ли он себя богатым человеком. Он лишь сказал, что еще в 90-х заработал «довольно приличные деньги».

Ведущий отметил, что сначала у него были предприятия, потом — книги, выступления и работа на телеканале «Россия». Соловьев добавил, что его программы приносят деньги, так как рекламный доход превышает затраты на их производство.

«Можно сказать, я как раз понижаю бюджетную нагрузку», — заключил он.