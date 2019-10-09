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«У меня есть все»: Соловьев похвастался недвижимостью 

Рамблер 1 час назад
Телеведущий Владимир Соловьев рассказал «Комсомольской правде», что не испытывает зависти к коллегам, так как добился в жизни всего, чего хотел.
Так ведущий ответил на вопрос «КП», не завидует ли он успехам Юрия Дудя у интернет-аудитории.
«Как бы вам сказать вежливо… Во-первых, мне сложно представить, что можно кому-то завидовать. Зачем? Мне 56 лет. Вежливо говоря, у меня в этой жизни есть все», — заявил Соловьев.
Ведущий рассказал, что окружен людьми, которые любят его и которых любит он, назвал свою работу замечательной и упомянул «очень хорошие дома» в Италии и в Подмосковье.
«Кому я должен завидовать? Это же было бы смешно. Вообще, чему завидовать? Реклама шампуня меня никогда не привлекала», — сказал ведущий.
Соловьев не стал прямо отвечать, считает ли он себя богатым человеком. Он лишь сказал, что еще в 90-х заработал «довольно приличные деньги».
Ведущий отметил, что сначала у него были предприятия, потом — книги, выступления и работа на телеканале «Россия». Соловьев добавил, что его программы приносят деньги, так как рекламный доход превышает затраты на их производство.
«Можно сказать, я как раз понижаю бюджетную нагрузку», — заключил он.
Как ранее сообщал «Рамблер», россияне назвали Соловьева самым авторитетным журналистом России. Авторитет Соловьева продемонстрировали результаты исследование группы ЦИРКОН для Фонда «Медиастандарт». На втором месте оказался Андрей Малахов, а замыкал тройку лидеров Владимир Познер.
Комментарии24
Общество , Видео , Владимир Познер , Андрей Малахов , Владимир Соловьев , Комсомольская правда
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