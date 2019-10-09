Приказ встать и идти

Тридцать лет назад советское телевидение показало первый сеанс Анатолия Кашпировского. "Чудо-врач", на глазах у всех избавлял людей от недугов. Советские граждане прильнули к экранам, лечили болячки и вместе с психотерапевтом переживали перестройку. Об этом вспоминает РИА Новости.

Женщина на костылях пытается доковылять до сцены, но останавливается в метре от нее и не решается подняться.

— А ну прошлась! Побежала! — командует Кашпировский.

— У меня повреждено восемь позвонков, а три позвонка зацементированы, — успевает прокричать женщина, но отбрасывает костыли и стремительно бежит на сцену. Именно эта сценка разыгралась в одном из провинциальных театров Казахстана . Так происходит везде, где появляется "целитель".

Всесоюзная слава и любовь пришли к врачу-психотерапевту после того, как по телевидению показали цикл его "целительных сеансов". Первая передача вышла в эфир 9 октября 1989 года и сразу покорила советских граждан.

Кашпировский по телевизору «излечивал» миллионы граждан. Перед каждым эфиром страна замирала в ожидании новых чудес. Список "волшебных исцелений" казался бесконечным. Лейкоз, гипертония, лишний вес, кариес, аллергия, храп, бессонница — от всех этих недугов Кашпировский якобы избавлял в прямом эфире, находясь даже за тысячи километров от пациента.

После телеуспехов Кашпировский стал колесить по стране с гастролями. Массовую любовь к телепату психологи связывают с бытовыми трудностями, которые обрушились на советских граждан.

Власти же видели в нем средство, которое могло снизить социально-политическое и экономическое напряжение.

После интервью для телепередачи "Взгляд" психотерапевта начали узнавать на улицах.

В 1991-м психотерапевт выступил в штаб-квартире ООН и предложил использовать свою методику в борьбе со СПИДом и последствиями радиации.

В 1993 году Кашпировского избрали депутатом Госдумы от партии ЛДПР. Народным избранником "чудо-врач" побыл всего два года, а потом переехал в США.

Некоторые ученые верили в уникальность так называемой методики Кашпировского — "обезболивание на расстоянии". Люди без наркоза, но под гипнозом ложились на операцию.

Первой на "гипнотическое обезболивание" согласилась жительница Киева Любовь Грабовская — у нее была непереносимость к анестезирующим препаратам. Прямую трансляцию вели журналисты "Взгляда", а "чудо-врач" контролировал пациентку из московской студии. Та не проронила ни звука.

Позже хирурги все же признались, что ввели Грабовской небольшую дозу наркоза. Спустя много лет Грабовская призналась, что ей было больно, но из-за направленных на нее камер терпеливо молчала.

В августе Кашпировский отметил 80-летие. Психотерапевт каждый день занимается физкультурой. Он гордится тем, что в свои восемьдесят у него нет ни одного седого волоса, а лицо без морщин. И считает себя образцом для подражания.

Он верит, что при помощи телеэфиров излечил десять миллионов советских граждан от множества недугов.

График выступлений расписан до конца года. Осенний тур Кашпировского — Тараз, Уральск, Нур-Султан, Москва. Стоимость билетов — от одной до восьми тысяч рублей. В Москве билеты почти раскуплены.