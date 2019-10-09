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Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге 

Lenta.ru + ещё 2 43 минуты назад
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге. В произведении, опубликованном в Instagram в среду, 9 октября, артист выразил сомнение в том, что глава государства наслаждался тишиной и одиночеством.
Музыкант иронично отметил, что множество офицеров во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу, сотрудники Федеральной службы охраны, а также повар и съемочная группа не попали в кадры, на которых президент якобы наслаждается одиночеством и тишиной.
Осень. Как же хорошо! Рыба, утки под прицелом. Шойгу в кадр не вошел, С ним десяток офицеров, Повар, съемочная группа, ФСО в канаве дышит.
Затем фронтмен «Ленинграда» рассказал о красотах осеннего леса, в котором притаились танки.
Тише! Не кричите в рупор! Дайте насладится тишью. Лес листвой своей гудит. А в кустах танки, как лоси. Я люблю побыть один. Как же хорошо, что осень!
Владимир Путин отдохнул в сибирской тайге 6 октября, накануне своего дня рождения. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что российский лидер насладился осенней природой.
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива. В своем произведении исполнитель назвал главу государства личностью и альфой, мастером на все руки и правильным мужиком.
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Комментарии11
Общество , Видео , Сергей Шойгу , Дмитрий Песков , Сергей Шнуров , Владимир Путин , Федеральная служба охраны
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