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В Финляндии за миллиард евро построят парк Санты с самой большой в мире деревней саун 

Вести.Ru + ещё 2 6 часов назад
В Финляндии построят парк Санта Клауса с саунами
Фото: РИА Новости
Тематический парк развлечений Санта Клауса (Republic of Santa Claus) планируют построить на севере Финляндии. Инвестиции в проект оцениваются в один миллиард евро.
Парк развлечений будет располагаться в двадцати километрах от города Рованиеми, где сейчас находится деревня Санта Клауса. Сам парк будет разделен на три зоны. Первая зона будет посвящена Рождеству. Вторую планируют оформить в виде огромного снежного шара, в которой поместят гостиницы и рестораны. Здесь будет круглый год идти снег, и можно наблюдать северное сияние. В третьей зоне хотят разместить спа-отель и деревню саун, самую большую в мире.
Предполагается, что республика Санты ежегодно сможет принимать до 10 миллионов гостей. Во время строительства планируется создать 20 тысяч рабочих мест. Конкретные сроки реализации проекта пока неизвестны, пишет издание BarentsObserver.
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Общество , Рованиеми , Финляндия
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