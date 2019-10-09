В Финляндии построят парк Санта Клауса с саунами

Тематический парк развлечений Санта Клауса (Republic of Santa Claus) планируют построить на севере Финляндии. Инвестиции в проект оцениваются в один миллиард евро.
Парк развлечений будет располагаться в двадцати километрах от города Рованиеми, где сейчас находится деревня Санта Клауса. Сам парк будет разделен на три зоны. Первая зона будет посвящена Рождеству. Вторую планируют оформить в виде огромного снежного шара, в которой поместят гостиницы и рестораны. Здесь будет круглый год идти снег, и можно наблюдать северное сияние. В третьей зоне хотят разместить спа-отель и деревню саун, самую большую в мире.
Предполагается, что республика Санты ежегодно сможет принимать до 10 миллионов гостей. Во время строительства планируется создать 20 тысяч рабочих мест. Конкретные сроки реализации проекта пока неизвестны, пишет издание BarentsObserver.