В Финляндии построят парк Санта Клауса с саунами

В Финляндии за миллиард евро построят парк Санты с самой большой в мире деревней саун

Тематический парк развлечений Санта Клауса (Republic of Santa Claus) планируют построить на севере Финляндии . Инвестиции в проект оцениваются в один миллиард евро. Парк развлечений будет располагаться в двадцати километрах от города Рованиеми , где сейчас находится деревня Санта Клауса. Сам парк будет разделен на три зоны. Первая зона будет посвящена Рождеству. Вторую планируют оформить в виде огромного снежного шара, в которой поместят гостиницы и рестораны. Здесь будет круглый год идти снег, и можно наблюдать северное сияние. В третьей зоне хотят разместить спа-отель и деревню саун, самую большую в мире. Предполагается, что республика Санты ежегодно сможет принимать до 10 миллионов гостей. Во время строительства планируется создать 20 тысяч рабочих мест. Конкретные сроки реализации проекта пока неизвестны, пишет издание BarentsObserver.

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