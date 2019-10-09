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Аргентинские феминистки призвали изменить правила танго 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
Феминистки призвали изменить правила танго
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Аргентине феминистки призвали изменить традиционные правила танго. Об этом сообщает портал "Мир 24".
Как отмечается, представительницы движения усмотрели в этом танце отсылки к патриархату. Одна из участниц группы Tango Feminist Movement считает, что данный вид танца представляет собой некую карикатуру на патриархат.
Она высказалась, что в ранних видеозаписях было ужасное обращение с девушками, уточнив, что партнеры обращались с ними как с "тряпичными куклами". По мнению активисток, мужчины и сейчас остаются главными в танце, а девушки до сих пор — ведомыми.
Феминистки также не согласны и с тем, что танго могут исполнять исключительно разнополые пары. Кроме того, они считают недопустимым держание рук молодых людей ниже талии у партнерши.
"Долгое время в нашей культуре мужчинам разрешалось трогать тебя, когда они этого захотят, а если ты пожалуешься, то тебя сочтут сумасшедшей", — заявила другая участница Tango Feminist Movement.
Летом феминистками был создан документ, призывающий организаторов танцевальных вечеров отказаться от придерживания традиционных правил танго. В добавок они потребовали разрешить принимать участия в их вечерах однополым парам.
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Комментарии3
Общество , В мире , Другое , Латинская Америка , Аргентина
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