Посетители зоопарка до смерти закормили олененка

В Ижевске посетители зоопарка закормили олененка до смерти

Молодая северная олениха по кличке Венера погибла в ижевском зоопарке из-за того, что ее перекормили посетители, сообщает администрация учреждения.

Уточняется, что трагедия произошла две недели назад. Венере было всего четыре месяца.

"Причина смерти — переедание и наличие инородных предметов. В желудке северного оленя, помимо огромного количества пищи, были найдены пропиленовые нити и куски резины. Это привело к закупорке желудка и впоследствии — к его разрыву", — говорится в сообщении.

Администрация зоопарка обратилась к посетителям с просьбой не кормить животных, которые ежедневно получают необходимое питание.