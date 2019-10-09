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Гусман высказался о поборах в КВН 

Рамблер + ещё 7 49 минут назад
Гусман высказался о поборах в КВН
Фото: РИА Новости
По словам постоянного члена жюри «Клуба веселых и находчивых» Юлия Гусмана, он ничего не знает о взносах, которые должны платить команды. Об этом Гусман заявил телеканалу «360».
Как сообщал «Рамблер», юморист, экс-участник КВН Нурлан Сабуров пожаловался в интервью Юрию Дудю на то, что участникам приходится тратить собственные деньги, чтобы смешить людей, хотя должно быть наоборот: «ты смешишь и зарабатываешь».
«Я каждый раз слышу какие-то слухи и сплетни, какие-то, может быть, [есть взносы] да, на оплату гостиниц, на оплату проезда. Но никогда в жизни, можете мне поверить, за 52 года игры лично я с этим не сталкивался», — подчеркнул в свою очередь Гусман.
Он также отметил, что, если взносы и существуют, то они направлены на организацию мероприятий, и вспомнил, что при СССР команды ездили играть в Москву за счет профсоюзов.
«Спросите у вашего дедушки, как бы обошлась советская власть с теми, кто попросил бы взносы у команды КВН 50 лет назад. Ему бы оторвали голову и приклеили эмблему КВН», — подчеркнул Юлий Гусман.
При этом капитан команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко заявил «URA.RU», что взносы для участия в игре требуются только от команд региональных лиг, однако в высшей лиге ничего подобного нет.
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Комментарии
Общество , Нурлан Сабуров , Юлий Гусман , Сергей Писаренко
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