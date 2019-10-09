Гусман высказался о поборах в КВН

По словам постоянного члена жюри «Клуба веселых и находчивых» Юлия Гусмана, он ничего не знает о взносах, которые должны платить команды. Об этом Гусман заявил телеканалу «360».

Как сообщал «Рамблер», юморист, экс-участник КВН Нурлан Сабуров пожаловался в интервью Юрию Дудю на то, что участникам приходится тратить собственные деньги, чтобы смешить людей, хотя должно быть наоборот: «ты смешишь и зарабатываешь».

«Я каждый раз слышу какие-то слухи и сплетни, какие-то, может быть, [есть взносы] да, на оплату гостиниц, на оплату проезда. Но никогда в жизни, можете мне поверить, за 52 года игры лично я с этим не сталкивался», — подчеркнул в свою очередь Гусман.

Он также отметил, что, если взносы и существуют, то они направлены на организацию мероприятий, и вспомнил, что при СССР команды ездили играть в Москву за счет профсоюзов.

«Спросите у вашего дедушки, как бы обошлась советская власть с теми, кто попросил бы взносы у команды КВН 50 лет назад. Ему бы оторвали голову и приклеили эмблему КВН», — подчеркнул Юлий Гусман.