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Познер рассказал об обманчивости женской красоты 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 4 часа назад
Познер рассказал об обманчивости женской красоты
Фото: Anton Belitsky/Russian Look
Телеведущий Владимир Познер поделился мнением об обманчивости женской красоты.
На официальном сайте Познера телеведущему на примере романса «Красивые глазки» задали вопрос об обманчивости женской красоты.
«Видите ли, это очень конкретный случай — это мужчина о женщине. Женская красота порой просто неодолимая вещь, и довольно много есть в мировой литературе того, о чем сказали вы: у Лермонтова это есть, у Пушкина это есть, у Теккерея. То есть за поразительной внешностью кроется очень плохой человек», — ответил Познер.
Он добавил, что чаще всего именно мужчина попадает на это.
«Потому что хорошо ли, плохо ли, но для мужчины женская красота важнее, чем для женщины мужская красота, в этом я абсолютно убежден. Конечно, мужская красота для нее не безразлична, но не это для женщины главный фактор», — рассказал телеведущий.
«Попадал ли я? Нет. Мне повезло в этом смысле. Потому что для меня самое главное — это ум. Я очень большой ценитель красоты, но все-таки», — добавил Познер.
Напомним, в начале октября Познер рассказал, как относится к феминизму, и имеет ли это движение право на существование в России.
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Общество , Другое , Владимир Познер
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