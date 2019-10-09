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Родители Хворостовского продали жилье ради памятника сыну 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Родители Хворостовского продали жилье ради памятника сыну
Фото: РИА Новости
Родители оперного певца Дмитрия Хворостовского продали квартиру в Москве, чтобы поставить сыну памятник. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Памятник откроется 16 октября на Новодевичьем кладбище в Москве.
По словам отца артиста, Александра Хворостовского, интернет-пользователи интересовались, откуда родители-пенсионеры нашли несколько миллионов на памятник.
Как объяснил отец, перед смертью певец подарил родителям московскую квартиру, которую он получил в наследство от своего менеджера Елены Недосекиной.
«Дима знал, что мы не истратим деньги на себя, он как бы оставил деньги на памятник, мы так это поняли. И мы так и сделали», — рассказал Александр Хворостовский.
Спонсорские или бюджетные деньги на создание памятника не привлекались, подчеркнул он. Как будет выглядеть памятник, отец певца пока оставил в секрете.
Московский памятник создал тот же скульптор, что и мемориал в Красноярске, — заслуженный скульптор России Владимир Усов.
«Он многие годы наблюдал за выступлениями Димы, примечал движения, посадку головы» — рассказал отец.
Как ранее сообщал «Рамблер», Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в лондонском хосписе на 56-м году жизни. Певец в течение двух с половиной лет боролся с раком мозга.
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Комментарии
Общество , Владимир Усов , Дмитрий Хворостовский , Комсомольская правда , Москва
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