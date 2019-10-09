Оскандалившаяся экс-чиновница нашла новую работу

Бывшая чиновница Ирина Алашкевич, уволенная за то, что назвала жертв паводка быдлом, стала менеджером музея «Тальцы». Об этом сообщает РЕН ТВ.
В июне в Иркутской области, как ранее сообщал Рамблер, произошло наводнение. Вскоре после его начала Владимир Путин посетил эпицентр стихии — Тулун. Там президент встретился с местными жителями.
В августе в интернете была обнародована аудиозапись, на которой женщина с голосом, похожим на голос Алашкевич, называет встречавшихся с главой государства жителей города «черт-те как» одетым быдлом и бичевней с двумя классами образования. На тот момент Алашкевич была главой пресс-службы правительства Иркутской области.
Чиновница заявила, что запись была сфальсифицирована, а в сентябре уволилась по собственному желанию, пообещав заняться подготовкой исков к СМИ.
По данным РЕН ТВ, 23 сентября Алашкевич нашла новую работу — была назначена заместителем директора по развитию архитектурно-этнографического музея «Тальцы». Он находится в одноименном поселке в Иркутской области, а представляет собой, как сказано на его сайте, уникальное собрание памятников деревянного зодчества под открытым небом.