Умерла заслуженный художник РСФСР Инна Широкова

Кирове скончалась заслуженный художник РСФСР Инна Широкова, сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Это произошло 4 октября.

Церемония прощания пройдёт 9 октября в здании Вятского регионального отделения «Союза художников России».

Среди наград Широковой — диплом Российской Академии художеств, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Инна Алексеевна оставила в наследство землякам галерею портретов современников: деятелей культуры, художников, артистов, врачей, мастеров народных промыслов», — заявили в администрации.

Отмечается, что картины русских праздников и народных гуляний, многофигурные жанровые композиции Широковой всегда выделялись на российских и международных выставках.