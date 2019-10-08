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Умерла заслуженный художник РСФСР Инна Широкова 

RT на русском + ещё 2 4 часа назад
Умерла заслуженный художник РСФСР Инна Широкова
Фото: © shirokovart.ru/ RT на русском
В Кирове скончалась заслуженный художник РСФСР Инна Широкова, сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Это произошло 4 октября.
Церемония прощания пройдёт 9 октября в здании Вятского регионального отделения «Союза художников России».
Среди наград Широковой — диплом Российской Академии художеств, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
«Инна Алексеевна оставила в наследство землякам галерею портретов современников: деятелей культуры, художников, артистов, врачей, мастеров народных промыслов», — заявили в администрации.
Отмечается, что картины русских праздников и народных гуляний, многофигурные жанровые композиции Широковой всегда выделялись на российских и международных выставках.
Ранее сообщалось, что умерла актриса театра и кино Марина Куклина.
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Общество , Марина Куклина , Киров
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