Россиянам рассказали о плюсах глобального потепления

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что россиянам не стоит бояться глобального потепления, ведь прогнозы западных экспертов по этой проблеме не актуальны в России . Об этом он рассказал радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, глобальное потепление может даже принести своим плюсы для России. В частности, нагрузка на электричество зимой будет сокращаться.

"Конечно же, потепление зимнее является определенным благом для нашей страны", — добавил Вильфанд.

Он отметил, что есть несколько сценариев развития глобального потепления. Но даже, если сиюминутно закончится ремиссия парниковых газов в атмосферу, то потепление будет длиться десятки лет.