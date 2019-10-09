Россиянам рассказали о плюсах глобального потепления 

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что россиянам не стоит бояться глобального потепления, ведь прогнозы западных экспертов по этой проблеме не актуальны в России. Об этом он рассказал радиостанции "Говорит Москва".
По его словам, глобальное потепление может даже принести своим плюсы для России. В частности, нагрузка на электричество зимой будет сокращаться.
"Конечно же, потепление зимнее является определенным благом для нашей страны", — добавил Вильфанд.
Он отметил, что есть несколько сценариев развития глобального потепления. Но даже, если сиюминутно закончится ремиссия парниковых газов в атмосферу, то потепление будет длиться десятки лет.
"Все зависит от того, как человечество поведет себя", — заключил Вильфанд.