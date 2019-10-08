Никас Сафронов оправдался за портрет Шварценеггера

Вскоре после этого лидер петербургского отделения коммунистической партии Сергей Малинкович выступил с критикой живописца. Он заявил, что Шварценеггер якобы всегда с презрением относился к России и стал одним из символов «холодной войны».

Сафронов ответил, что роли в кино следует отделять от истинных чувств человека. Как он рассказал sobesednik.ru, портрет ему заказали организаторы встречи. По этой причине он как ответственный человек не мог не выполнить просьбу. Кроме того, живописец утверждает, что его цель — запечатлеть людей эпохи.

Как заявил Сафронов, работа понравилась актеру. По его словам, Шварценеггер заметил, что на полотне вышел моложе.