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Конюхов хочет побить советский рекорд планерного спорта 

ТАСС 1 час назад
Конюхов захотел побить советский рекорд
Фото: РИА Новости
Российский исследователь и путешественник Федор Конюхов планирует в ноябре побить рекорд планерного спорта, установленный в СССР, и подняться в воздух на 11,5 тыс. м. Об этом он сообщил во вторник на своем творческом вечере в Театре Олега Табакова.
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"В этом году мы хотим побить советский рекорд, подняться на 11,5 тыс. метров на Кавказе", — сказал он.
Конюхов сообщил гостям, которых в зале собралось порядка 300 человек, что с просьбой о полете к нему обратились российские планеристы, которые хотели бы дать толчок развитию этого спорта.
"Потому что у нас заслуги еще советские — планеристы поднимались на 11 тыс. м, а сейчас уже американцы поднимаются на 16 тыс. м. Мне, может быть, это [планерный спорт] не нужно, но если не я, то кто же другой?", — отметил путешественник.
Как сообщил ТАСС президент Федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский, полет на аппарате "Летающая лаборатория" с солнечными батареями запланирован в районе Эльбруса на конец ноября.
Федору Конюхову 67 лет, он совершил несколько кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи высочайших вершинах шести частей света, а также на Южном и Северном полюсах.
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Комментарии12
Общество , Федор Конюхов , Олег Табаков
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