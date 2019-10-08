В России не существует «крафтового пива»

В Росстандарте развеяли миф о существовании «крафтового пива» в России

Термина "крафтовое пиво" в России не существует, но то, что сейчас мы привыкли называть крафтовым пивом, вполне может называться пивным напитком. Об этом "Газете.Ru" рассказали в Росстандарте.

Термин "пиво" не допускает наличия в составе напитка таких компонентов, как плодовое, растительное, овощное или иное сырье. При этом такое сырье присутствует в том, что мы привыкли называть крафтовым пивом.

Согласно ГОСТ 31711-2012 "Пиво. Общие технические условия" пивом может считаться только напиток, содержащий 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов. Такую же норму содержит технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 047/2018. Производство "крафтового пива" в соответствии с ТР ЕАЭС 047/2018, не предусмотрено, однако, данный вид продукции потенциально может попадать в категорию "напитков, изготавливаемых на основе пива (пивные напитки)".

В Росстандарте напомнили, что в переводе с английского "craft beer" означает "ремесленное пиво" и при производстве "крафтового пива" пивоварни не ограничены ГОСТом. Поэтому они могут использовать даже самые необычные ингредиенты и компоненты, в связи с чем, к такой продукции было бы логичнее применять понятие "крафтовый пивной напиток".

Учитывая разные подходы к изготовлению этого напитка, на данный продукт не может быть разработан общий ГОСТ, так как продукция имеет разные технологии и разные рецептуры, а также разные ингредиенты и компоненты, разные вкусы и разные цвета. В связи с этим утверждение национального стандарта в этой области в настоящее время не планируется, однако участники рынка — производители "крафтовых" напитков, изготавливаемых на основе пива, вполне могут использовать положения ГОСТ Р 55292, а в дальнейшем, наряду с другими заинтересованными сторонами, — принимать участие в его пересмотре, отметили в ведомстве.