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Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина 

Газета.Ru + ещё 1 45 минут назад
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Фото: РИА Новости
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Об этом сотрудницы медучреждения анонимно рассказали "Газете.Ru".
По их словам, зарплаты резко упали в середине этого лета.
В частности, медсестра отделения детской гематологии рассказала, что до июня-июля она получала в среднем от 60 до 80 тыс. рублей ежемесячно, а за сентябрь получила 8 тыс. рублей.
Также, медсестры заявили, что так как из отделения трансплантации ушли несколько врачей, на их места пришли новые медработники, а дети-пациенты страдают без профессионалов.
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Общество , Газета.Ru
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