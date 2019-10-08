В Сети обсуждают фото учителя с лицом ребенка

Сеть облетело фото учителя с лицом ребенка

Мужчине 23 года.

На Филиппинах нашли необычного учителя, который выглядит не как взрослый мужчина. На вид ему можно дать не больше 10-11 лет, хотя ему 23 года. Ян Франсис Манга отличается и ростом: он равняется 162 сантиметрам. Этот показатель сильно ниже среднестатистического роста филиппинца этого возраста. Мужчина рассказывает, что он с детства рос слабым и хилым ребенком, а также у него уже тогда наблюдались проблемы с ростом. Но при этом над ним никто не издевался, поэтому он был общительным и позитивным. И еще в школе решил, что станет учителем. Несмотря на свою внешность, ему удалось завоевать уважение учеников. Дети серьезно относятся к педагогу и слушаются его.

Я обязан быть строгим, потому что я учитель. Я даю им понять, что для игр у них будет другое время, а в школе надо учиться, — рассказывает педагог.

К слову, у мужчины отсутствует растительность на лице, а его голос так и не сломался в период подросткового взросления. Судя по всему, у учителя случились некий сбой во время полового созревания, который в итоге вот так отразился на его здоровье, — пишет Daily Trust. Сам мужчина не комплексует из-за внешности, но говорит, что уже начал уставать от пристального внимания общественности.