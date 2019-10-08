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Госдума поддержала проект о понятии «ящик для сбора пожертвований» 

РИА Новости 1 час назад
В России появится понятие «ящик для пожертвований»
Фото: РИА Новости
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым закрепляется понятие "ящик для сбора пожертвований" и особенности его использования.
Законодательная инициатива была подготовлена группой депутатов от фракции "Единая Россия" и вносит изменения в федеральный закон "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях".
"Законопроектом предлагается закрепить понятие и виды ящиков для сбора пожертвований — переносной и стационарный; определить, что право использования таких ящиков может принадлежать исключительно некоммерческим организациям, учредительными документами которых предусмотрено право на осуществление благотворительной деятельности", — говорится в пояснительной записке.
Проект закона направлен на закрепление правовых оснований установки и использования стационарных ящиков, а также предусматривает условия использования переносных ящиков.
"Вместе с тем в действующем законодательстве не регламентируются правила сбора денежных средств посредством ящиков для сбора пожертвований (благотворительных ящиков). Отсутствуют не только законодательные положения, регулирующие указанную деятельность, но и легальное определение ящика для сбора пожертвований", — говорится в документе.
По мнению авторов инициативы, требования к таким ящикам, порядок их установки и использования будет определяться правительством РФ.
"Помимо этого законопроектом предлагается закрепить, что в процедуре извлечения пожертвований из ящика должно принимать участие лицо, независимое от организации, использующей ящик для сбора пожертвований", — отмечается в документе.
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Комментарии
Общество , Единая Россия , Госдума , Правительство РФ
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