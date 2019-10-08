Родители, назвавшие дочку Россией, ответили хейтерам

Хейтеры не перестают писать паре негативные комментарии.
Недавно мы писали про родителей из Подмосковья, которые назвали дочку в честь страны. Не всем в Сети такое решение показалось правильным, сообщает 360tv.
Известно, что родители девочки из Азербайджана — они русские, но жили там еще до развала СССР. Позже семья переехала в Россию, в Подмосковье, и в благодарность стране отец и мать решили дать дочке такое необычное имя. Семья не ожидала такой популярности и шквала оскорблений.
«Мы хотим попросить людей, которые пишут комментарии, будьте добрее! Испытайте то же, что испытали мы. Пусть у вас тоже появится ребенок, и не бойтесь называть его именем этой великой страны», — ответили родители всем ненавистникам.
До этого мы писали о девочке с именем Россия, которая родилась в Северной столице.