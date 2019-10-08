Канделаки напомнила Уткину о гомосексуальности в ответ на совет «радовать глаз»

Спортивный комментатор Василий Уткин и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки обменялись колкостями в сети. Журналист съязвил на тему возраста и рода занятий Канделаки, в ответ на что продюсер высказалась о причинах одиночества Уткина и вызвалась оплатить ему визит врачу.

Уткин отметил Канделаки в Instagram под видео с девушкой-фристайлером на каблуках, при этом чеканящей футбольный мяч.

«Когда красивой немолодой женщине из Колумбии нечего делать, она все равно радует глаза и сердце, а в России приходится возглавлять "Матч ТВ" и пустословить в Telegram», — подписал он ролик.

Генпродюсер федерального канала возразила комментатору в своем Telegram-канале.

«К сожалению, одинокий мужчина в возрасте чаще всего или нетрадиционной ориентации, или просто импотент», — написала она, добавив, что с пониманием относится к первой причине, и готова оплатить визит Уткина к врачу во втором случае.

«В нашем с вами возрасте надо бережнее относиться к здоровью. Бросать уже пить и думать о душе», — заключила она.