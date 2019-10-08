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Стало известно о прошлой службе нового директора ФСИН 

Lenta.ru 49 минут назад
Александр Калашников, назначенный на должность директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), имеет большой опыт борьбы с коррупцией. Об этом во вторник, 8 октября, сообщила «Интерфаксу» зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Назван новый глава ФСИН
По ее мнению, именно благодаря такому опыту Калашников и получил новый пост.
«Система ФСИН сложная и, несмотря на то, что [бывший глава ФСИН Геннадий] Корниенко был очень честным и чистым человеком, в службе было много коррупционных скандалов. Калашников же мастер в борьбе с коррупцией, и он не раз это доказывал. Думаю именно для этого его и поставили на этот пост», — пояснила Меркачева.
При этом, по данным 47news, у Калашникова также есть опыт непосредственного общения с арестантами. Как отмечает издание, в начале своей карьеры в силовых структурах, сразу после окончания Новосибирского высшего военного командного училища МВД СССР, где он был курсантом с 1981-го по 1985 год, Калашников был назначен командиром взвода 236-го конвойного полка 36-й конвойной дивизии МВД СССР.
Занимая эту должность, он в течение двух лет занимался этапированием арестованных в так называемых столыпинских вагонах — специальных вагонах для перевозки подследственных и осужденных.
«Работенка агрессивная. Даже среди милиционеров была в ходу присказка: "Мент конвойному — не кент"», — пишет издание.
Тем не менее, в 1987 году Калашникову удалось стать слушателем Высших курсов военной контрразведки КГБ СССР, а в 1988-м — оперативником КГБ, обслуживающим конвойный полк.
О назначении Калашникова на должность директора ФСИН стало известно ранее 8 октября. До этого он занимал должность начальника управления ФСБ по Красноярскому краю. Сообщалось, что на счету Калашникова ряд громких задержаний, в том числе губернатора Коми Вячеслава Гайзера вместе с его командой и руководителя УФСИН по Республике Коми Александра Протопопова.
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Общество , Видео , Александр Калашников , Александр Протопопов , Ева Меркачева , Вячеслав Гайзер , ФСБ , МВД , КГБ СССР , ФСИН , 47news.ru , Интерфакс , Москва
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