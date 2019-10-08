Стало известно о прошлой службе нового директора ФСИН

По ее мнению, именно благодаря такому опыту Калашников и получил новый пост.

«Система ФСИН сложная и, несмотря на то, что [бывший глава ФСИН Геннадий] Корниенко был очень честным и чистым человеком, в службе было много коррупционных скандалов. Калашников же мастер в борьбе с коррупцией, и он не раз это доказывал. Думаю именно для этого его и поставили на этот пост», — пояснила Меркачева.

При этом, по данным 47news, у Калашникова также есть опыт непосредственного общения с арестантами. Как отмечает издание, в начале своей карьеры в силовых структурах, сразу после окончания Новосибирского высшего военного командного училища МВД СССР, где он был курсантом с 1981-го по 1985 год, Калашников был назначен командиром взвода 236-го конвойного полка 36-й конвойной дивизии МВД СССР.

Занимая эту должность, он в течение двух лет занимался этапированием арестованных в так называемых столыпинских вагонах — специальных вагонах для перевозки подследственных и осужденных.

«Работенка агрессивная. Даже среди милиционеров была в ходу присказка: "Мент конвойному — не кент"», — пишет издание.

Тем не менее, в 1987 году Калашникову удалось стать слушателем Высших курсов военной контрразведки КГБ СССР , а в 1988-м — оперативником КГБ, обслуживающим конвойный полк.