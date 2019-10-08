В Китае открыли памятник Пушкину

В Пекине состоялась торжественная церемония открытия памятника Пушкину

"Дорогие друзья, я безмерно рад присутствовать сегодня на этой церемонии, которая для всех нас, для друзей России в Китае имеет особенное, символическое значение. Александр Сергеевич Пушкин хорошо известен в Китае, и открытие сегодня в кампусе Пекинского педагогического университета памятника ему — это отражение любви к творчеству этого выдающегося поэта, не только в России, но и здесь — в Китае. Это уже второй памятник Александру Сергеевичу Пушкину на китайской земле, такой же памятник стоит в Шанхае. Это — второй [в Китае] и первый на территории Пекина. Это, конечно, не может не радовать", — заявил в своем выступлении посол России.

"От поэта остается, прежде всего его творчество, его стихи. Но все-таки отныне всем нам, живущим в Пекине россиянам, всем нашим китайским друзьям о личности поэта, о творчестве поэта будут напоминать не только его стихи, не только нерукотворный памятник, который он сам себе воздвиг, но и этот прекрасный монумент", — добавил глава российской дипмиссии.