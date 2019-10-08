За признание крепостного права: в РФ подписывают петицию

Россияне требуют официально признать наличие крепостного права

Социально-экономическое положение в России толкает граждан на любопытные поступки. На портале Change создана петиция, в которой россияне просят официально признать — крепостное право в России до сих пор существует.

Петиция носит название — «За легализацию крепостного права». В документе поясняется, почему речь идет именно о крепостном праве.

«Низкий уровень доходов лишает человека серьезной части гарантированных свобод. Работник не может позволить себе свободы перемещения, ему сложно решиться на какое-то кардинальное изменение в собственной жизни», — говорится в петиции.

Также указывается, что граждане отказываются от участия в коллективных мероприятиях, потому что всецело зависят от работодателя. Петиция адресована в Госдуму , ее подписали 18 человек.

Добавим, что крепостное право было отменено в 1861 году. Оно представляло из себя совокупность юридических норм, закрепляющих запрет крестьянам уходить со своих земельных наделов без разрешения властей. Беглые подлежали принудительному возврату.