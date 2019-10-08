Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уткин ответил Канделаки, которая назвала его импотентом 

Просто Про Спорт + ещё 8 1 час назад
Уткин ответил Канделаки, назвавшей его импотентом
Фото: РИА Новости
Российский блогер Василий Уткин, работавший комментатором на телеканале «Матч ТВ», не оставил без внимания громкое заявление генерального продюсера организации Тины Канделаки.
Последняя, в частности, написала в своем Telegram-канале следующее:
«К сожалению, одинокий мужчина в возрасте чаще всего или нетрадиционной ориентации, или просто импотент. В нашем с вами возрасте надо бережнее относиться к здоровью. Бросать уже пить и думать о душе», — написала Канделки.
Таким образом, генеральный продюсер отреагировала на заявление Уткина, который считает, что российская телеведущая на протяжении двух лет не приносит никакой пользы для «Матч ТВ».
— Дорогая Тина, — пишет Уткин в своем Telegram. — Я рад, что и ты тоже нашла, чем заняться, после того как вот уже два года ничего не делаешь на «Матч ТВ». Спасибо за предложение помощи! Я всегда спрашиваю совета у людей, которые лечились сами. Но грудь я увеличил без помощи хирурга, а губы у меня пухлые от рождения.
Что касается импотенции, тут мы, мужчины, вас, женщин, не спрашиваем. Откуда вам знать, как обращаться с членом, если он у тебя между ног все время один и тот же, пожизненно, без права замены? Мой тебе совет: бери крючок и переходи к люстре в зале. Там, в сравнении с тубзиком, просто неуютно, — написал Уткин.
Василий покинул телеканал «Матч ТВ» в 2015 году. Он заявил, что сделал это потому, что не хочет работать под руководством Канделаки. Российский журналист считает, что у последней не хватает опыта, чтобы заниматься подобной тематикой. Российский блогер Василий Уткин, работавший комментатором на телеканале «Матч ТВ», не оставил без внимания громкое заявление генерального продюсера организации Тины Канделаки.
Опубликован смертельный прыжок парашютиста на Урале
Просто Про Спорт: последние новости
Уткин посмеялся над Канделаки Уткин посмеялся над Канделаки Бывший владелец «Сатурна» задержан СК по обвинению в заказном убийстве Бывший владелец «Сатурна» задержан СК по обвинению в заказном убийстве Власти Нидерландов решили отказаться от названия «Голландия» в спорте Власти Нидерландов решили отказаться от названия «Голландия» в спорте
Комментарии
Общество , Другое , Тина Канделаки , Василий Уткин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Грузии захотели засудить Россию
В Грузии захотели засудить Россию137
Ослепили лазером? В Германии разбился F-16
Ослепили лазером? В Германии разбился F-164
Россия сорвала планы японских туристов
Россия сорвала планы японских туристов2
«Бил в глаз»: за что пациента избили в больнице
«Бил в глаз»: за что пациента избили в больнице7
Нелепая смерть: россиянин погиб на Майорке
Нелепая смерть: россиянин погиб на Майорке5
Видео
Переписку в Сети предложили ограничить
13:42
Переписку в Сети предложили ограничить
Общество
На Су-57 нашелся новый претендент
01:55
На Су-57 нашелся новый претендент
Армия
Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения
02:26
Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения
Политика В мире
Россия сорвала планы японских туристов
00:58
Россия сорвала планы японских туристов
Общество
Нелепая смерть: россиянин погиб на Майорке
00:49
Нелепая смерть: россиянин погиб на Майорке
Происшествия Другое
«У нее был молоток, у меня нож»: признания сестер Хачатурян
01:03
«У нее был молоток, у меня нож»: признания сестер Хачатурян
Происшествия
Кто подставил Зеленского
03:45
Кто подставил Зеленского
В мире Армия
Обнародована запись звонка Хачатурян после убийства отца
01:05
Обнародована запись звонка Хачатурян после убийства отца
Происшествия
«На руку только России»: США могут разорвать еще один договор
01:10
«На руку только России»: США могут разорвать еще один договор
В мире Статьи
В ЛНР готовы к разведению сил в Донбассе
02:56
В ЛНР готовы к разведению сил в Донбассе
Армия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение