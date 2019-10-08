Уткин ответил Канделаки, назвавшей его импотентом

Уткин ответил Канделаки, которая назвала его импотентом

Российский блогер Василий Уткин , работавший комментатором на телеканале «Матч ТВ», не оставил без внимания громкое заявление генерального продюсера организации Тины Канделаки

Последняя, в частности, написала в своем Telegram-канале следующее:

«К сожалению, одинокий мужчина в возрасте чаще всего или нетрадиционной ориентации, или просто импотент. В нашем с вами возрасте надо бережнее относиться к здоровью. Бросать уже пить и думать о душе», — написала Канделки.

Таким образом, генеральный продюсер отреагировала на заявление Уткина, который считает, что российская телеведущая на протяжении двух лет не приносит никакой пользы для «Матч ТВ».

— Дорогая Тина, — пишет Уткин в своем Telegram. — Я рад, что и ты тоже нашла, чем заняться, после того как вот уже два года ничего не делаешь на «Матч ТВ». Спасибо за предложение помощи! Я всегда спрашиваю совета у людей, которые лечились сами. Но грудь я увеличил без помощи хирурга, а губы у меня пухлые от рождения.

Что касается импотенции, тут мы, мужчины, вас, женщин, не спрашиваем. Откуда вам знать, как обращаться с членом, если он у тебя между ног все время один и тот же, пожизненно, без права замены? Мой тебе совет: бери крючок и переходи к люстре в зале. Там, в сравнении с тубзиком, просто неуютно, — написал Уткин.

Василий покинул телеканал «Матч ТВ» в 2015 году. Он заявил, что сделал это потому, что не хочет работать под руководством Канделаки. Российский журналист считает, что у последней не хватает опыта, чтобы заниматься подобной тематикой. Российский блогер Василий Уткин, работавший комментатором на телеканале «Матч ТВ», не оставил без внимания громкое заявление генерального продюсера организации Тины Канделаки.