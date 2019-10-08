Роструд настоятельно призвал россиян отдохнуть

Роструде напомнили, что 4 ноября россиян ждет дополнительный выходной в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом сообщает «Интерфакс».

Замглавы Роструда Иван Шкловец рассказал, что в начале ноября россияне будут отдыхать три дня подряд: предшествующие празднику 2 и 3 ноября выпадают на субботу и воскресенье.

При этом в пятницу, 1 ноября, рабочий день сокращенным не будет, так как пятница не предшествует непосредственно понедельнику.

4 ноября станет последним праздничным выходным этого года. Вторник, 31 декабря, будет рабочим днем, после чего россиян ждут новогодние каникулы. Они начнутся в среду, 1 января, и продлятся по среду, 8 января, включительно.

Благодаря 4 и 5 января, выпадающим на субботу и воскресенье, в правительстве решили сделать выходными понедельник и вторник, 4 и 5 мая. Майские праздники в 2020 году назначили на даты с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.

В честь Дня защитника Отечества отдых установили с 22 по 24 февраля. Выходными на Международный женский день сделали дни с 7 по 9 марта. В честь Дня России страна будет отдыхать с 12 по 14 июня (13 и 14 июня — суббота и воскресенье), а в честь Дня народного единства — 4 ноября.