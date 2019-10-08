Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роструд настоятельно призвал россиян отдохнуть 2-3-4 ноября 

Вести Экономика + ещё 1 59 минут назад
Россиян ждут трехдневные выходные в связи с празднованием Дня народного единства, напомнил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Иван Шкловец.
"В связи с государственным праздником в этом году будет три выходных дня подряд — со 2 по 4 ноября включительно. В пятницу, 1 ноября, предпраздничного сокращенного рабочего дня не будет, поскольку этот день не предшествует непосредственно понедельнику, 4 ноября", — ответил Шкловец "Интерфаксу".
День народного единства — российский государственный праздник, отмечается 4 ноября, начиная с 2005 г.
Воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 4 ноября 1612 г. штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских захватчиков и показав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.
Вести Экономика: последние новости
Минэкономразвития ожидает вымирание россиян до 2023 года Минэкономразвития ожидает вымирание россиян до 2023 года ВЦИОМ: 75% россиян убеждены, что государство уделяет недостаточное внимание пожилым людям ВЦИОМ: 75% россиян убеждены, что государство уделяет недостаточное внимание пожилым людям На перепись российского населения в 2020 году потратят 33 млрд рублей На перепись российского населения в 2020 году потратят 33 млрд рублей
Общество , Видео , Дмитрий Пожарский , Иван Шкловец , Кузьма Минин , Роструд , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: украинский бизнесмен увел из Москвы миллиарды
Пока вы спали: украинский бизнесмен увел из Москвы миллиарды53
Названа причина смерти Марьянова
Названа причина смерти Марьянова19
Блокировать Крым. США взялись за Черное море
Блокировать Крым. США взялись за Черное море887
Навредит Украине: Трамп разорвет еще один договор
Навредит Украине: Трамп разорвет еще один договор25
Япония заявила о «суверенитете» над Южными Курилами
Япония заявила о «суверенитете» над Южными Курилами210
Видео
Кто подставил Зеленского
03:45
Кто подставил Зеленского
В мире Армия
Мисс Москва продала кольцо от экс-короля Малайзии
04:59
Мисс Москва продала кольцо от экс-короля Малайзии
Шоу-бизнес Другое
«Молчит»: РФ потребовала от Грузии публичных извинений
06:42
«Молчит»: РФ потребовала от Грузии публичных извинений
Политика Кавказ
Бочкарева вышла на связь после скандала
01:28
Бочкарева вышла на связь после скандала
Шоу-бизнес
«Займитесь мужем!» Соловьев дал совет Собчак
00:25
«Займитесь мужем!» Соловьев дал совет Собчак
Общество
Правду о раке Заворотнюк оценили в 3 миллиона
01:38
Правду о раке Заворотнюк оценили в 3 миллиона
Шоу-бизнес
«Подарок Путину»: экс-депутат Рады оценил свой арест
01:06
«Подарок Путину»: экс-депутат Рады оценил свой арест
Украина В мире
Правнуку Сталина пригрозили расправой
03:09
Правнуку Сталина пригрозили расправой
Происшествия
«Нанес ущерб цирку»: на Запашного пожаловались в СК
01:00
«Нанес ущерб цирку»: на Запашного пожаловались в СК
Шоу-бизнес Другое
Шахтёры выставили ультиматум Киеву
01:21
Шахтёры выставили ультиматум Киеву
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение