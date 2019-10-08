Россиян ждут трехдневные выходные в связи с празднованием Дня народного единства, напомнил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Иван Шкловец.
"В связи с государственным праздником в этом году будет три выходных дня подряд — со 2 по 4 ноября включительно. В пятницу, 1 ноября, предпраздничного сокращенного рабочего дня не будет, поскольку этот день не предшествует непосредственно понедельнику, 4 ноября", — ответил Шкловец "Интерфаксу".
День народного единства — российский государственный праздник, отмечается 4 ноября, начиная с 2005 г.
Воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 4 ноября 1612 г. штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских захватчиков и показав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.