Роструд настоятельно призвал россиян отдохнуть 2-3-4 ноября

"В связи с государственным праздником в этом году будет три выходных дня подряд — со 2 по 4 ноября включительно. В пятницу, 1 ноября, предпраздничного сокращенного рабочего дня не будет, поскольку этот день не предшествует непосредственно понедельнику, 4 ноября", — ответил Шкловец "Интерфаксу".

День народного единства — российский государственный праздник, отмечается 4 ноября, начиная с 2005 г.