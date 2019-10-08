Россиян порадовали бесплатными туалетами

Туалеты на российских вокзалах сделают бесплатными

Уборные на территориях российских вокзалов станут бесплатными с 1 января 2020 года. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на дирекцию железнодорожных вокзалов.

Отмечается, что нововведение коснется тех вокзалов, с которых отправляются поезда дальнего следования. Кроме того, туалеты сделают бесплатными на всех вокзалах Москвы.