Россиян порадовали бесплатными туалетами

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Туалеты на российских вокзалах сделают бесплатными 

Lenta.ru + ещё 2 3 часа назад
Уборные на территориях российских вокзалов станут бесплатными с 1 января 2020 года. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на дирекцию железнодорожных вокзалов.
Отмечается, что нововведение коснется тех вокзалов, с которых отправляются поезда дальнего следования. Кроме того, туалеты сделают бесплатными на всех вокзалах Москвы.
В мае 2018 года генеральный директор федеральной пассажирской компании Петр Иванов рассказал, что РЖД планирует убрать все туалеты гравитационного типа из поездов к 2025 году. По словам Иванова, к этому времени компания хочет закупить пять тысяч новых вагонов, оснащенных биотуалетами, кондиционерами, usb-порталами и розетками.
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Общество , Видео , Петр Иванов , РЖД
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