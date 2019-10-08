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СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова 

РИА Новости 22 минуты назад
Причиной смерти актера Дмитрия Марьянова стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.
Актер находился в реабилитационном центре с 6 по 15 октября 2017 года. По словам следователей, Марьянов не раз жаловался сотрудникам учреждения на плохое самочувствие и боль в ноге. При этом директор центра никак не реагировала на жалобы и отказывалась доставить его в больницу, запретив вызывать скорую помощь, намереваясь продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра.
В СК уверены, что если бы Марьянова вовремя направили в лечебное учреждение, то врачи могли бы спасти его.
Материалы уголовного дела направлены в суд. Директора центра обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (ст. 238 УК), а также в оставлении в опасности (ст. 125 УК).
Дмитрий Марьянов скончался в октябре 2017 года. Ему было 47 лет.
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Общество , Видео , Дмитрий Марьянов
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