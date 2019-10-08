Вдова Марьянова отреагировала на заявление СК

Ранее Рамблер сообщал, что Следственный комитет России завершили расследование уголовного дела о смерти Дмитрия Марьянова. По заключению экспертов, актёр умер из-за сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. При этом следствие считает, что его можно было спасти, но директор реабилитационного центра, где находился актер, запретила вызывать скорую помощь.

«Я не кровожадный человек. [Наказание должно быть] только в рамках закона и за содеянное. Мне чья-то кровь или лишение свободы не вернет мужа, поэтому пусть будет как будет. Главное, чтобы не было никаких нарушений и подтасовок. Но я доверяю Следственному комитету», — заявила Ксения Брик.

Вдова также отметила, что на очной ставке директор центра заявила о своей невиновности и о том, что не знала о тромбе у Марьянова.

«Она говорила, что это было не так. Но это абсурд», — считает Бик.

Марьянов умер 15 октября 2017 года. Директора реабилитационного центра обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека, а также в оставлении в опасности.