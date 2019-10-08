Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вдова Марьянова отреагировала на заявление СК 

Рамблер + ещё 27 1 час назад
Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик заявила, что «чья-то кровь или лишение свободы» не вернут ей мужа, однако все виновные в его смерти должны понести справедливое наказание. Об этом она сообщила телеканалу «360».
Ранее Рамблер сообщал, что Следственный комитет России завершили расследование уголовного дела о смерти Дмитрия Марьянова. По заключению экспертов, актёр умер из-за сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. При этом следствие считает, что его можно было спасти, но директор реабилитационного центра, где находился актер, запретила вызывать скорую помощь.
«Я не кровожадный человек. [Наказание должно быть] только в рамках закона и за содеянное. Мне чья-то кровь или лишение свободы не вернет мужа, поэтому пусть будет как будет. Главное, чтобы не было никаких нарушений и подтасовок. Но я доверяю Следственному комитету», — заявила Ксения Брик.
Вдова также отметила, что на очной ставке директор центра заявила о своей невиновности и о том, что не знала о тромбе у Марьянова.
«Она говорила, что это было не так. Но это абсурд», — считает Бик.
Марьянов умер 15 октября 2017 года. Директора реабилитационного центра обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека, а также в оставлении в опасности.
Комментарии2
Общество , Видео , Шоу-бизнес , Дмитрий Марьянов , Ксения Бик , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Грузии захотели засудить Россию
В Грузии захотели засудить Россию27
«Бил в глаз»: за что пациента избили в больнице
«Бил в глаз»: за что пациента избили в больнице
Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения
Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения406
«На руку только России»: США могут разорвать еще один договор
«На руку только России»: США могут разорвать еще один договор89
На «Спектр-РГ» оказано неизвестное воздействие
На «Спектр-РГ» оказано неизвестное воздействие28
Видео
На Су-57 нашелся новый претендент
01:55
На Су-57 нашелся новый претендент
Армия
Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения
02:26
Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения
Политика В мире
«У нее был молоток, у меня нож»: признания сестер Хачатурян
01:03
«У нее был молоток, у меня нож»: признания сестер Хачатурян
Происшествия
Кто подставил Зеленского
03:45
Кто подставил Зеленского
В мире Армия
Обнародована запись звонка Хачатурян после убийства отца
01:05
Обнародована запись звонка Хачатурян после убийства отца
Происшествия
«На руку только России»: США могут разорвать еще один договор
01:10
«На руку только России»: США могут разорвать еще один договор
В мире Статьи
В ЛНР готовы к разведению сил в Донбассе
02:56
В ЛНР готовы к разведению сил в Донбассе
Армия Украина
Россиян порадовали бесплатными туалетами
02:43
Россиян порадовали бесплатными туалетами
Общество
Назван новый глава ФСИН
00:21
Назван новый глава ФСИН
Политика
Онколог назвал причину выписки Заворотнюк
03:04
Онколог назвал причину выписки Заворотнюк
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение