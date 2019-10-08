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Названы регионы с самой высокой смертностью от алкоголя 

РИА Новости + ещё 7 17 часов назад
Названы регионы с самой высокой смертностью от алкоголя
Фото: РИА Новости
На Чукотке зафиксирована самая высокая смертность от алкоголя, сообщает РБК со ссылкой на региональные службы статистики.
По данным издания, в 2018 году коэффициент смертности жителей округа от употребления спиртного составил почти 13 человек на десять тысяч населения. В результате каждая девятая смерть на Чукотке была связана с алкоголем.
На втором месте оказалась Магаданская область, где смертность составила десять человек на десять тысяч жителей (один из каждых 11 умерших). В Ивановской области показатель превысил девять человек на десять тысяч населения.
Лучше всего ситуация складывается в Ингушетии — там в 2018 году смертей от злоупотребления алкоголем не было.
Как отмечает РБК, почти все умершие от алкоголя во всех регионах — мужчины трудоспособного возраста.
По данным Минздрава, смертность мужчин трудоспособного возраста составляет 735 случаев на 100 тысяч человек населения — это в три раза выше аналогичного показателя среди женщин (230 случаев на 100 тысяч населения). При этом порядка 70 процентов смертей мужчин связано с алкоголем.
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Общество , Социология , Новости регионов , РБК
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