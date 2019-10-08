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Производители пива: Крафту в России ничего не угрожает 

Национальная Служба Новостей + ещё 4 2 часа назад
«Ничего не угрожает»: Производители успокоили любителей крафта
Фото: РИА Новости
В России могут прекратить производить крафтовое пиво из-за вступления в силу с января 2021 года нового регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции. Как сообщает RT со ссылкой на Росстандарт, так как производство крафтового пива не узаконено никакими документами, некоторые сорта этого напитка можно отнести к контрафакту. Согласно регламенту ЕАЭС, пивом будет считаться только напиток, содержащий 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов.
Председатель правления Национального союза производителей пива и напитков Елена Цветкова в эфире НСН заявила, что речи об исчезновении крафтового пива не идет.
«Не вижу никаких опасностей для производителей крафтового пива в новом техническом регламенте. В целом это техрегламент, который сформулировал все требования к алкогольной продукции и теперь объединил в одном месте. Сейчас идут уточнения по терминологии и по требованиям. Подразумевается производство пива, пива специального и пивных напитков. В принципе, в любой из этих терминов может попадать крафтовое пиво в зависимости от рецептуры. Поэтому ничего никуда не исчезнет, а производителям, наоборот, будет более удобно подобрать категорию своего пива. Часть пива перейдет в «пиво специальное», потому что сейчас некоторые вынуждены называть такое пиво «пивной напиток»», — пояснила специалист.
Все разновидности крафтового пива найдут место в новом техрегламенте ЕАЭС.
«Крафтовое пиво — не какой-то специальный термин, который говорит о каких-то особенностях. Крафт — это пиво небольших пивоварен, которые варят интересные сорта, в том числе. На сегодня крафт представлен огромных количеством разновидностей: с повышенным содержанием хмеля, с интересными добавками. Все они находят свое место в том или ином термине. На сегодня это есть, по 171 федеральному закону, «пиво» и «пивной напиток», — уточнила Цветкова.
По мнению эксперта, крафтовое пиво будет становиться все более популярным в России.
«Крафтовое пиво формирует интерес у потребителя своим разнообразием, побуждает к тому, чтобы попробовать все новые и новые сорта. Ничего плохого в этом не вижу. Во всем мире это тренд, он развивается, особенно в Америке», — добавила председатель правления Национального союза производителей пива.
Ранее в Национальном союзе производителей пива и напитков раскритиковали инициативу вице-премьера Александра Хлопонина о лицензировании пива.
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Комментарии
Общество , Другое , Александр Хлопонин , Елена Цветкова , ЕАЭС
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