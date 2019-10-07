Оставили без волос: скандал в «Давай поженимся»

«Выбили зубы, отрезали волосы». Москвичи намерены подать в суд на авторов «Давай поженимся»

Бывшие супруги Алина и Дмитрий Бекетовы приняли участие в съемках программы «Давай поженимся». Но воспоминания об этом остались не самые приятные. Почему мужчина готовится подать в суд на авторов программы, и зачем ведущей понадобились волосы «невесты», молодые люди рассказали корреспонденту «360».

Москвичка Алина Бекетова после развода с мужем решила найти достойного жениха. За новой любовью девушка отправилась на передачу «Давай поженимся». Но вместо мужского внимания Алина получила слегка иной опыт. Неожиданно во время съемок ведущая программы решила взять ее волосы — на экспертизу.

«Я свои волосы очень долго отращивала. Занимаюсь всякими уходами. Просто ко мне неожиданно подбегают с ножницами и не вырывают две волосинки, а отстригают такую кипу конкретную. И она взяла таким легким движением руки, отстригла мне полголовы», — рассказала девушка.

То, что происходило на программе — абсолютно не соответствовало ожиданиям Алины. По словам девушки, она почувствовала себя не главным героем, а «расходным материалом».

«Я сидела там всю программу, как какой-то предмет. Ко мне относились, как к расходному материалу», — сообщила Алина Бекетова.

Зато сценаристы передачи повеселились на славу и пригласили на съемку бывшего супруга Алины, Дмитрия. Учитывая непростые отношения после развода, такой шаг, по задумке авторов программы, вероятно, должен был спровоцировать конфликт, эмоции и нервы. Но и сам Дмитрий пострадал, причем куда серьезнее своей экс-супруги. Мужчину вызвал на боксерский поединок один из новоиспеченных «женихов» Алины.

«Я был в какой-то степени шокирован, в какой-то степени я понимал, что не могу отказаться от этого спарринга. Потому что все это записывается, большое количество людей. Я просто встал и пошел на сцену», — рассказал Дмитрий Бекетов.

Поединок с «женихом"-боксером длился недолго, однако ощущения сразу после этой драки Дмитрий запомнил на всю жизнь —по его словам, ему выбили несколько зубов.

»Я соответственно иду далее за стол к ведущим. Запыхавшийся, уставший, я говорю, что мне нужно отдышаться. И вот где-то в этот момент я понимаю, что с моими зубами что-то не так. По факту у меня скололось три зуба. По двум зубам пошла трещина. И один зуб стал подвижным», — сказал мужчина.

Теперь Дмитрий, прихватив заключение из травматологии, результаты судебно-медицинской экспертизы и заявление в полицию, планирует направиться в суд. Авторы программы отказались возмещать ущерб. По словам Алины и Дмитрия, подобная форма производства телевизионного контента в один миг разрушает веру в профессионализм средств массовой информации и заставляет сомневаться в человечности и людской чести.