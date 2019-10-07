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Оставили без волос: скандал в «Давай поженимся» 

Рамблер + ещё 1 43 минуты назад
Оставили без волос: скандал в «Давай поженимся»
Фото: globallookpress.com
Бывшие супруги Алина и Дмитрий Бекетовы собираются подать в суд на программу «Давай поженимся», передает «360».
Алина Бекетова после развода решила принять участие в шоу «Давай поженимся», однако вместо того, чтобы найти нового мужа, москвичка лишилась волос.
«Ко мне неожиданно подбегают с ножницами и не вырывают две волосинки, а отстригают такую кипу конкретную. И она взяла таким легким движением руки, отстригла мне полголовы», — рассказала участница проекта.
Ведущая программы объяснила, что волосы берут «на экспертизу». Сама Алина заявила, что в этот момент почувствовала себя не героиней шоу, а расходным материалом.
От участия в «Давай поженимся» пострадал также бывший муж Алины Дмитрий, которого также пригласили на съемку. Один из новоиспеченных женихов Алины вызвал его на боксерский поединок. В результате спарринга Дмитрий повредил несколько зубов.
«Запыхавшийся, уставший, я говорю, что мне нужно отдышаться. И вот где-то в этот момент я понимаю, что с моими зубами что-то не так. По факту у меня скололось три зуба. По двум зубам пошла трещина. И один зуб стал подвижным», — рассказал он.
Бекетов намерен обратиться в суд и потребовать возмещение ущерба от программы. Бывшие супруги заявили, что участие в съемках «Давай поженимся» разрушило их веру в профессионализм средств массовой информации и заставило сомневаться в человечности и чести.
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Общество
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