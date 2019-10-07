Оставили без волос: скандал в «Давай поженимся»

Бывшие супруги Алина и Дмитрий Бекетовы собираются подать в суд на программу «Давай поженимся», передает «360».

Алина Бекетова после развода решила принять участие в шоу «Давай поженимся», однако вместо того, чтобы найти нового мужа, москвичка лишилась волос.

«Ко мне неожиданно подбегают с ножницами и не вырывают две волосинки, а отстригают такую кипу конкретную. И она взяла таким легким движением руки, отстригла мне полголовы», — рассказала участница проекта.

Ведущая программы объяснила, что волосы берут «на экспертизу». Сама Алина заявила, что в этот момент почувствовала себя не героиней шоу, а расходным материалом.

От участия в «Давай поженимся» пострадал также бывший муж Алины Дмитрий, которого также пригласили на съемку. Один из новоиспеченных женихов Алины вызвал его на боксерский поединок. В результате спарринга Дмитрий повредил несколько зубов.

«Запыхавшийся, уставший, я говорю, что мне нужно отдышаться. И вот где-то в этот момент я понимаю, что с моими зубами что-то не так. По факту у меня скололось три зуба. По двум зубам пошла трещина. И один зуб стал подвижным», — рассказал он.

Бекетов намерен обратиться в суд и потребовать возмещение ущерба от программы. Бывшие супруги заявили, что участие в съемках «Давай поженимся» разрушило их веру в профессионализм средств массовой информации и заставило сомневаться в человечности и чести.