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«Займитесь мужем!» Соловьев дал совет Собчак 

Рамблер 53 минуты назад
Владимир Соловьев посоветовал Ксении Собчак заняться «замечательным господином Богомоловым» вместо того, чтобы «постить старенькие фейки».
Такой совет телеведущий дал после того, как Собчак в своем телеграм-канале опубликовала ссылку на ролик, где человека, похожего на Владимира Соловьева, обливает пометом человек в костюме чайки. Видео было снято в 2014 году французским пранкером Реми Гайяром.
«Вообще-то во время медового месяца Ксении Анатольевне следует заниматься несколько иным и уделять внимание счастливому мужу. А если ее единственное развлечение в медовый месяц — постить старенькие фейки, то это очень печально. Я-то думал, что она заслужила свое счастье. Так что как там кричат на свадьбах: горько! Го-орько! Ксения Анатольевна, займитесь уже замечательным господином Богомоловым! Совет вам да любовь!», — сыронизировал Соловьев в комментарии Daily Storm.
Ранее Соловьев назвал церемонию бракосочетания Собчак и Богомолова «шоу фриков».
Комментарии38
Общество , Видео , Владимир Соловьев , Ксения Собчак
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