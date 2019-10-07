«Займитесь мужем!» Соловьев дал совет Собчак

Такой совет телеведущий дал после того, как Собчак в своем телеграм-канале опубликовала ссылку на ролик, где человека, похожего на Владимира Соловьева, обливает пометом человек в костюме чайки. Видео было снято в 2014 году французским пранкером Реми Гайяром.

«Вообще-то во время медового месяца Ксении Анатольевне следует заниматься несколько иным и уделять внимание счастливому мужу. А если ее единственное развлечение в медовый месяц — постить старенькие фейки, то это очень печально. Я-то думал, что она заслужила свое счастье. Так что как там кричат на свадьбах: горько! Го-орько! Ксения Анатольевна, займитесь уже замечательным господином Богомоловым! Совет вам да любовь!», — сыронизировал Соловьев в комментарии Daily Storm.

Ранее Соловьев назвал церемонию бракосочетания Собчак и Богомолова «шоу фриков».