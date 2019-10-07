«Займитесь мужем!» Соловьев дал совет Собчак

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Соловьев посоветовал Собчак «заняться мужем», а не постить фейки 

Ura.Ru 32 минуты назад
Российская телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале опубликовала ссылку на ролик, где якобы фигурирует журналист Владимир Соловьев, облитый пометом «человека в костюме чайки». На что телеведущий отреагировал резко и посоветовал Собчак перенаправить свое внимание на собственного мужа.
«Во время медового месяца надо заниматься иным. Ксения Анатольевна, займитесь уже замечательным господином Богомоловым!», — приводит слова Соловьева Daily Storm.
При этом журналист добавил, что это очень печально, что во время медового месяца у звезды нет других развлечений, кроме как «постить старенькие фейки».
На размещенном Ксенией Собчак ролике запечатлен неизвестный мужчина, который стал «жертвой» французского комика Реми Гайяра. Видео появилось в Интернете еще в 2014 году. Однако пост Собчак поддержали и пользователи Facebook.
«Соловьев в Италии на озере Комо и его белая лодка», — подписал ролик мужчина под ником Ali Ali.
Соловьев также признался, что причиной колкости со стороны телеведущей могли стать его же высказывания по поводу свадьбы Собчак с режиссером Константином Богомоловым. Тогда, Соловьев назвал свадебное торжество «шоу фриков».
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября в Москве. К Грибоедовскому ЗАГСу молодожены приехали на катафалке, украшенном надписью «Пока смерть не разлучит нас».
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Комментарии14
Общество , Видео , Константин Богомолов , Владимир Соловьев , Ксения Собчак
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