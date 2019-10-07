Дорогие окурки: что будет с курящими на балконах

Дорогие окурки: какая судьба ждет курящих на балконах россяин

Ставропольском крае россиянин получил первый штраф после курения на балконе, сообщили в МЧС. По данным ведомства, мужчину привлекли к административной ответственности после того, как было установлено, что его окурок стал причиной возгорания на соседней лоджии. «Газета.Ru» — о том, как новые изменения затронут жизнь курящих граждан и сколько придется заплатить за неосторожность.

Возгорание на одном из балконов многоэтажки в городе Изобильном случилось 3 октября. Как установили в региональном управлении МЧС , причиной пожара стал окурок, который попал на балкон с соседней площадки, где курил местный житель.

В итоге на виновника инцидента составили административный протокол по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Его обязали выплатить штраф в размере 4 тыс. руб.

В конце сентября на интернет-портале правовой информации появилось постановление правительства «О внесении изменений в правила противопожарного режима в