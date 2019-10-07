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Госдума рассмотрит законопроект о разгрузке учителей 

Lenta.ru 1 час назад
Госдума рассмотрит законопроект о разгрузке учителей
Фото: ТАСС
Госдума планирует рассмотреть законопроект о разгрузке учителей от излишней отчетности. Об этом сообщила член президиума генсовета партии, координатор партпроекта «Новая школа» Алена Аршинова, передает ТАСС.
Она уточнила, что авторы законопроекта предлагают ввести в сферу образования перечень документов, в разработке которых могут педагогических работников.
«Если правительство России предложит иной способ законодательного решения проблемы излишней бюрократической нагрузки на учителей, мы будем рассматривать оба варианта одновременно, но пока иных вариантов нам в комитет не поступало», — добавила парламентарий.
По ее словам, регионы предоставят свои отзывы, замечания и предложения по законопроекту в думский комитет по образованию и науке до 7 ноября.
Законопроект внесли депутаты от «Единой России» в конце июля. Авторы документа настаивают на том, что избыточная отчетность, которой нагружены российские учителя, должна быть снижена. В тексте документа также указывается на необходимость снижения социальной напряженности в трудовых коллективах и повышение качества образования.
В прошлом году эксперты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) совместно с фондом «Национальные ресурсы образования» отмечали, что большинство учителей сегодня вынуждены работать больше, чем на одну ставку. Согласно данным опроса, средняя учебная нагрузка учителей варьируется от 20,5 урока в неделю в Белгородской области до 30 уроков в Самарской, Кемеровской, Ивановской, Костромской, и Омской областях, а также Ставропольском крае.
В России до 2024 года планируется реализовать нацпроект «Образование». Входящий в него проект «Учитель будущего» предполагает, что в России появится национальная система профессионального роста педагогов, и к концу 2024 года половина учителей повысит квалификацию. Повышением уровня подготовки педагогов и его независимой оценкой будут заниматься специальные центры, которые появятся во всех регионах России. Общий бюджет нацпроекта «Образование» составит 784,5 миллиарда рублей.
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Комментарии
Общество , Образование , Единая Россия , Госдума , Правительство РФ
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