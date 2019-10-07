В Цхинвале появилась улица Путина

В Цхинвале центральную улицу назвали в честь президента России Владимира Путина , об этом сообщил мэр города Алан Кочиев.

«Одна из красивейших улиц Цхинвала будет носить имя президента России Владимира Владимировича Путина. Это решение принято в день рождения главы российского государства руководством Южной Осетии в знак огромной благодарности за постоянную поддержку народа Южной Осетии», — цитирует чиновника информагентство «Рес».

На данный момент улица носит название Московская, она является одной из самых длинных центральных магистралей страны, на ней располагается университетский комплекс, Аллея Славы, стадион, автовокзал.