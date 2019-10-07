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В Цхинвале появилась улица Путина 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Цхинвале появилась улица Путина
Фото: РИА Новости
В Цхинвале центральную улицу назвали в честь президента России Владимира Путина, об этом сообщил мэр города Алан Кочиев.
«Одна из красивейших улиц Цхинвала будет носить имя президента России Владимира Владимировича Путина. Это решение принято в день рождения главы российского государства руководством Южной Осетии в знак огромной благодарности за постоянную поддержку народа Южной Осетии», — цитирует чиновника информагентство «Рес».
На данный момент улица носит название Московская, она является одной из самых длинных центральных магистралей страны, на ней располагается университетский комплекс, Аллея Славы, стадион, автовокзал.
Напомним, президент России Владимир Путин 7 октября празднует свой день рождения, о том, как глава государства отмечает этот праздник, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Общество , Кавказ , Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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