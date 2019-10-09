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Ярославцев возмутила земляная горка для детей 

Российская Газета + ещё 3 46 минут назад
Чиновник объяснился за детскую горку из кучи грязи
Фото: «ВКонтакте»
В Ярославле демонтировали горку, установленную в парке на куче земли.
На минувшей неделе соцсети в Ярославле взорвались: возмущенные горожане рассказали о странной детской горке, появившейся в Юбилейном парке: желтый пластиковый короб горки оказался размещен на большой куче строительного песка, карабкаясь на которую ребенок просто не мог не перепачкаться. Сооружение тут же назвали горкой-песочницей.
В мэрии, впрочем, пояснили, что в парке проводится благоустройство в рамках губернаторского проекта "Решаем вместе", и оно не завершено. При этом выяснилось, что горка все же сделана не по проекту.
— На данный момент проект детской площадки в Юбилейном парке не завершен, она не принята в эксплуатацию, поэтому пользоваться данным городком пока запрещено. Горка с земляным валом сделана не по проекту и уже демонтирована подрядчиком, — рассказал замначальника управления информационной политики мэрии Ярославля Дмитрий Батманов.
Согласно проекту, основание горки должно было состоять из четырех заполненных песком ярусов с деревянными ограждениями, но подрядчик почему-то решил сделать по-другому.
К слову, от других элементов детской игровой площадки, которые установлены в парке в рамках его благоустройства, горожане тоже пока не в восторге.
— В Юбилейном парке открылась детская площадка. Такого вы точно не видели. Горка-песочница! Качели на выживание! Аттракцион беги или умри! Это нужно увидеть своими глазами. Это новая детская площадка вместо старого, но приличного городка, и в ней буквально ни одного безопасного элемента, — написала одна из жительниц города в соцсети.
Другие комментарии оказались в основном аналогичными. Правда, несмотря на недовольство взрослых, а также надписи "Городок закрыт" и растянутую вокруг площадки ограничительную ленту, дети там уже вовсю лазают. На глазах бабушек и родителей.
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Общество , Социология
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