Россиянам предсказали волну краж

На прошлой неделе СМИ сообщили, что в открытом доступе оказались личные данные 60 миллионов россиян — клиентов Сбербанка . Позже в компании подтвердили утечку данных, но не 60 миллионов, а лишь 200 клиентов.

Также ранее сообщалось об утечке данных восьми миллионов абонентов интернета «Билайн». Вчера в компании «Вымпелком» , которой «Билайн» принадлежит, подтвердили это частично — в открытом доступе оказались данные значительно меньшего числа клиентов, а информация эта по большей части устарела.

«Такие утечки представляют серьезную опасность», — заявил Александр Колесников.

По его словам, данные большого числа граждан — «питательная почва» для мошенников. Они могут использовать эту информацию как для краж с банковских карт, так и для квартирных. Поэтому теперь количество краж и ограблений может возрасти.

В свою очередь, Алексей Раевский из Zecurion (компании — разработчика систем предотвращения утечек) назвал «бомбой замедленного действия» практически любую утечку — они облегчают мошенникам обман даже «неисправимых параноиков».