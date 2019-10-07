Россиянам предсказали волну краж 

Кражи и ограбления значительно участятся в России из-за утечек персональных данных, заявил «Ура.ру» эксперт в области безопасности Александр Колесников.
На прошлой неделе СМИ сообщили, что в открытом доступе оказались личные данные 60 миллионов россиян — клиентов Сбербанка. Позже в компании подтвердили утечку данных, но не 60 миллионов, а лишь 200 клиентов.
Также ранее сообщалось об утечке данных восьми миллионов абонентов интернета «Билайн». Вчера в компании «Вымпелком», которой «Билайн» принадлежит, подтвердили это частично — в открытом доступе оказались данные значительно меньшего числа клиентов, а информация эта по большей части устарела.
«Такие утечки представляют серьезную опасность», — заявил Александр Колесников.
По его словам, данные большого числа граждан — «питательная почва» для мошенников. Они могут использовать эту информацию как для краж с банковских карт, так и для квартирных. Поэтому теперь количество краж и ограблений может возрасти.
В свою очередь, Алексей Раевский из Zecurion (компании — разработчика систем предотвращения утечек) назвал «бомбой замедленного действия» практически любую утечку — они облегчают мошенникам обман даже «неисправимых параноиков».
«Если аферист звонит человеку, не зная его имени, это одно. Совсем другое, когда злоумышленник, обращается к человеку по имени, называет номер его карты и паспортные данные», — объяснил он.